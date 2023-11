Bond retail Cdp, l'offerta sale a 2 miliardi di euro

Cassa Depositi e Presiti porta a 2 miliardi di euro il valore nominale complessivo dell’offerta di obbligazioni per il mercato retail in fase di collocamento rispetto agli 1,5 miliardi annunciati. Lo comunica una nota di Cdp precisando che la decisione è legata “all’andamento positivo della domanda da parte dei risparmiatori nei primi quattro giorni di collocamento” ed è stata presa in accordo con Intesa Sanpaolo e Unicredit che agiscono come responsabili del collocamento.

L’offerta, destinata alle persone fisiche residenti in Italia, è partita martedì 7 novembre, si concluderà il 27 novembre, salvo chiusura anticipata. I titoli possono essere sottoscritti presso una rete di 24 banche e prevedono una remunerazione mista: a tasso fisso del 5,00% per i primi tre anni e variabile, pari all’Euribor a 3 mesi maggiorato almeno dello 0,90% annuo, per i successivi tre. Alle obbligazioni, in scadenza al 2029 e negoziate sul mercato regolamentato di Borsa Italiana, sarà applicata un’aliquota fiscale agevolata del 12,50%.