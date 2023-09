Bonomi: "Non vedo rischio mercati ma c'è rischio tassi"

“Quello che mi spaventa è l’accanimento dell’utilizzo del solo strumento dell’aumento dei tassi per combattere l’inflazione: il rischio è che per combattere l’inflazione entriamo in recessione e questo, come Europa, non ce lo possiamo permettere”. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a ReStart su Rai3. “Il rischio è dato dal volume degli investimenti: gli investimenti privati sono crollati”, ha sottolineato Bonomi. “Nel primo trimestre 2021 investimenti erano cresciuti del 3,5%, quest’anno dello 0,8%”.

Il numero uno degli industriali ha anche lanciato una proposta. “L’Italia dovrebbe puntare sulla sua attrattività, tutti nel mondo hanno voglia di italiano ma investire in Italia non è semplice. Credo si possa pensare ad avere un commissario agli investimenti”.

Bonomi conferma la fiducia nella Meloni

“Credo che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni stia interprendando in maniera corretta il momento: non c’era da essere troppo ottimisti prima e non c’è da essere pessimisti adesso”, ha detto Bonomi sottolineando che “la prossima legge bilancio sarà il vero banco di prova”. Tre, in particolare, i focus: “Taglio del cuneo fiscale per i redditi delle famiglie sotto i 35mila euro, perché dobbiamo rimettere più soldi in tasca a questi italiani; uno stimolo forte agli investimenti industria 5.0 per agganciare le transizioni; e le riforme, di cui si parla da 40 anni e non riusciamo a fare”. Bonomi esclude il rischio di attacco finanziario ai danni dell’Italia.

Occhio ai mercati

“Non credo che l’Italia andrà sotto attacco dei mercati, l’innalzamento dei tassi è da monitorare e lo spread – ha chiosato – va tenuto fortemente sotto controllo. Ma dipenderà dalle politiche che metteremo in campo, non ci sono segnali di un attacco all’Italia: non è nell’interesse di nessuno, ma noi dobbiamo fare i compiti a casa”.

Sul suo futuro – Torno a fare l’imprenditore, sono stati 4 anni piuttosto complessi ed è successo di tutto. Non mi sono annoiato: sono partito con la pandemia, ho avuto il caro-materiali, lo shock energetico, la guerra, la siccità e le alluvioni”, ha detto parlando delle scelte che farà dopo la scadenza del mandato alla presidenza di Confindustria nel 2024.

