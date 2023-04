Bonus fiscale figli, costerebbe più di 88 miliardi l’anno

Il bonus fiscale per chi fa figli ipotizzato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti – e quantificato nelle ambizioni dal sottosegretario leghista Massimo Bitonci – per le famiglie con almeno due figli costerebbe allo Stato ogni anno più di 88 miliardi di euro: è quanto emerge da una ricerca di Izi spa, società attiva nei settori della ricerca sociale ed economica. L’introduzione di un’agevolazione che prevede una detrazione di 10mila euro per ogni figlio per le famiglie con due o più figli – sottolinea la ricerca – sfiorerebbe gli 88,2 miliardi di spesa.

I nuclei familiari con due figli sono 4.028.930, quelle con tre 829.884 e quelle con più di tre figli 145.663. Il totale delle famiglie che potrebbero accedere al beneficio fiscale è dunque di 5.004.477, per un totale di oltre 11,1 milioni di figli coinvolti. Tenendo conto della distribuzione del reddito pro-capite e delle relative fasce di tassazione, spiega lo studio, il bonus di 10mila euro per più di 11 milioni di figli equivarrebbe a un costo totale annuo per le casse dello Stato di circa 88,2 miliardi.

La spesa maggiore si avrebbe per le famiglie con due figli (78,3 miliardi) mentre per quelle con tre figli la spesa si aggirerebbe sui 4,2 e per i nuclei con almeno quattro figli sarebbe sui 5,7 miliardi. Il vantaggio maggiore in termini assoluti si avrebbe per le fasce di reddito con più di 55mila euro con un risparmio medio per famiglia di 8.600 euro nel caso di due figli, 12.900 nel caso di tre figli e 17.200 con almeno quattro figli.