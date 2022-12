Borsa, le banche tengono a galla Piazza Affari, ma il Toro ha lasciato Milano

Le banche tengono a galla Piazza Affari

Le banche tengono a galla Milano visto che ai primi quattro posti delle migliori blue chips italiane ci sono titoli bancari. Le tensioni sui tassi, visibili anche oggi sui mercati, si trasformano in buone opportunità di guadagno per il settore creditizio che fa profitti soprattutto “manipolando la liquidità”. La tenuta ha consentito di superare la shock iniziale per l’azione della Banca centrale giapponese sui titoli di Stato, che sembra preludere alla fine alla politica monetaria ultra accomodante. Le Borse europee hanno recuperato terreno e chiuso attorno alla parità. Positive Milano (+0,15%), Londra (+0,13%) e Madrid (+0,68%), mentre sono rimaste più indietro Parigi (-0,35%) e Francoforte (-0,42%). La mossa della BoJ ha messo le ali allo yen, che ha guadagnato più del 3,5% sulle principali valute, risollevandosi dai minimi in trent’anni e riportandosi al massimo da agosto su biglietto verde (131,252 yen ) e sulla moneta unica (139,488yen ).

Aumento dei contagi Covid in Cina

Sull’umore degli investitori, che cominciano a tirare i remi in barca in vista della fine dell’anno, pesano anche l’aumento dei contagi da Covid in Cina e il rischio recessione, che resta pressante. Per quanto riguarda i titoli, bancari in vetta al Ftse Mib (+4,02% Unicredit, +4,13% Banco Bpm dopo essere stato fermato in volatilità a +4,22%, +4,48% Bper, +2,02% Intesa Sanpaolo), in una giornata in cui lo spread ha chiuso a 217 punti, contro i 218 della chiusura precedente, ma il rendimento decennale è balzato al 4,46% dal 4,37%.

Banco Bpm la migliore blue chip di Milano

L’attenzione su Banco Bpm riaccende l’interesse speculativo sul titolo che potrebbe diventare protagonista del risiko. Oggi è stata la miglior blue chip a Piazza Affari e uno dei titoli bancari migliori d’Europa da inizio anno con un +26%. L’indice Stoxx Banks perde dal primo gennaio il -4,40%. Il consenso Bloomberg evidenzia 14 Buy, 3 Neutral, 0 Sell. Target price medio a 4,09 euro. Websim ha una raccomandazione fondamentale molto interessante con target price a 4,40 euro.

Il 2021 si era chiuso con un rialzo del +46%, sovraperformando il comparto bancario italiano (+33%) ed europeo (+36%), performance doppia rispetto a quella del FtseMib.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

Stamattina avevamo segnalato

Questa mattina avevamo segnalato Intercos. Websim avvia la copertura con un giudizio interessante e un target price di 16 euro. Il titolo ha chiuso a 12,42 € in calo di 0,4%. Piatta anche Tim.

ENERGIA

Petrolio

Prezzo stabile

Gas

Negli Usa -8%, si prevedono temperature più elevate della media nelle prossime settimane in alcune regioni degli Stati Uniti.

In Europa, ad Amsterdam -1,7% a 106,6 euro al megawattora. Il future scadenza gennaio ha toccato un minimo a 100,2 euro, livello che non si vedeva da metà giugno (-20% nelle ultime tre sedute). Fiammata nel pomeriggio quando è giunta la notizia che tre persone sono morte in un’esplosione che ha devastato un gasdotto nella Russia centrale che porta il gas dall’Artico russo all’Europa passando per l’Ucraina, secondo quanto affermano dei funzionari locali e l’agenzia di stampa Tass. I funzionari locali hanno scritto su Telegram che il flusso di gas attraverso la sezione del gasdotto Urengoi-Pomary-Uzhhorod era stato interrotto alle 11,50.