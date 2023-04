Borsa di Milano le migliori azioni da comprare (e quelle da vendere) oggi 19 aprile 2023

Future poco mossi per le principali Borse europee, segnale che l’accelerazione della ripresa cinese non basta ai mercati, che non si fidano del tutto e guardano con preoccupazione alle prossime mosse delle banche centrali e alle trimestrali Usa. Il future del Dax di Francoforte lima lo 0,0,2%, invariato quello del Ftse 100 di Londra, mentre il future dell’Euro Stoxx 50 segna -0,07%