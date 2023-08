Borsa Milano, le azioni da comprare e vendere oggi 4 agosto secondo gli analisti

Le Borse europee vanno verso un’apertura al rialzo in un tentativo di recupero dopo tre sedute consecutive in flessione, segnate dal taglio del rating Usa da parte di Fitch: c’è attesa per la pubblicazione del rapporto mensile sul mercato del lavoro con le stime degli analisti di circa 200mila nuovi posti creati a luglio e un tasso di disoccupazione fermo al 3,6%. I future sui principali indici azionari del Vecchio Continente mostrano un incremento di mezzo punto percentuale (+0,6% quelli sullo Stoxx600) e anche Piazza Affari è allineata (+0,39% il future settembre del Ftse Mib). Il supporto arriva dai risultati di Amazon, salita di quasi il 9% in After Hours a Wall Street – mentre Apple ha ceduto il 2% dopo il nuovo leggero calo dei ricavi nel trimestre – e anche dal buon andamento dei listini cinesi dopo che la banca centrale ha dato nuovi segnali di supporto al sistema bancario promettendo flessibilità negli strumenti di politica monetaria. A Piazza Affari attesa la reazione del mercato ai conti di Mps, che ha riportato 383 milioni di utili nel primo semestre, e all’annuncio del cda di Terna sulla soluzione consensuale del cfo Scornajechi e del direttore Corporate Affairs Giuseppe Del Villano: ieri il titolo aveva ceduto oltre il 3% sulle indiscrezioni di tensioni al vertice del gruppo sul ricambio manageriale voluto dal ceo Giuseppina Di Foggia. Nel resto d’Europa trimestrali positive per Commerzbank e Credit Agricole.