Brunello Cucinelli aumenta ancora le previsioni sui ricavi e vola in Borsa

Brunello Cucinelli verso un miliardo di ricavi

Boom in Borsa e raffica di incrementi di prezzo per Brunello Cucinelli dopo l’ennesimo aumento della guidance sul fatturato. In vista della chiusura dell’anno, in un aggiornamento al mercato, il gruppo dell’abbigliamento di lusso ha migliorato le indicazioni fornite meno di due mesi fa grazie alla performance di ottobre e novembre.

In occasione della pubblicazione dei ricavi dei primi nove mesi del 2022 (642 milioni di euro, +27,7%), il 19 ottobre scorso, la società aveva indicato una crescita del dato per l’intero anno vicina al 25%, migliorando il +15% atteso in precedenza; ieri ha alzato ancora l’asticella verso un fatturato in crescita del 28% nel 2022 e un incremento del 12% nel 2023, anno in cui l’azienda stima di raggiungere il traguardo del miliardo di euro di fatturato.

Per il 2024 la crescita attesa è nell’ordine del 10% e Brunello Cucinelli anticiperà il raddoppio del fatturato programmato nel piano decennale 2019-2028.

Le stime degli analisti

Dopo tutti questi più, gli analisti si sono affrettati ad aumentare stime e prezzi obiettivo.

Ubs ha alzato il target price sul titolo da 72 a 74 euro, confermando la raccomandazione buy. “L’aggiornamento di fine anno rafforza la convinzione in una sovraperformance nel 2023”, sostengono gli esperti, e “il miglioramento dell’outlook sui ricavi” supera le attese, che erano già sopra le stime del consenso.

Intesa Sanpaolo alza da 59 a 69,4 euro il prezzo obiettivo, confermando la raccomandazione add. “Il gruppo conferma la sua interessante proposta di lungo periodo, che, secondo noi, è rafforzata dal suo modello di business ‘umanistico'”, commentano gli analisti.

Pure Equita Sim ha alzato del 13% il prezzo obiettivo sul titolo a 59 euro, confermando la raccomandazione hold. “Outlook 2022-2024 rivisto al rialzo”, sottolineano gli analisti, che, di conseguenza, hanno aumentato le stime 2022-2023-2024. Sul fatturato le attese vengono migliorate rispettivamente del 2%, del 4% e del 6%; sull’Ebitda del 3%, del 4% e del 6%, con “impatto a elevata singola cifra” percentuale “sugli utili”.

Il titolo, segnala comunque Equita Sim, scambia già a premio del 100% sui peer, rispetto alla media storica del 60%. E a piazza Affari fa prezzo a 67,35 euro (+6,91%).