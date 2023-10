Caivano diventa zona franca, 15 milioni per rilanciare le imprese

A pochi giorni dalla missione del ministro Adolfo Urso, Caivano, il comune della provincia di Napoli, diventa ufficialmente zona franca, con una dote di 15 milioni per rilanciare le attività industriali e salvaguardare l’occupazione. In questo senso, il Mimit sottoscriverà con la Regione Campania e il Comune un accordo di programma. Le imprese avranno la possibilità di accedere a queste risorse presentando iniziative che prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo o di tutela ambientale.

Le agevolazioni saranno concesse alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dai regolamenti dell’Unione Europea. In particolare, le imprese e i professionisti che operano all’interno dell’area, potranno usufruire di esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività svolta e dall’esenzione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Gli stessi soggetti verranno dispensati dal pagamento dalle imposte municipali sugli immobili utilizzati per svolgere l’attività economica e non dovranno versare i contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Le agevolazioni, che avranno durata di 6 anni, varranno anche per chi decide di intraprendere entro il 31 dicembre 2024 una nuova iniziativa economica all’interno del comune.