Capodanno da record per lo spumante italiano: 95 milioni di bottiglie

Numeri record per lo spumante italiano

95 milioni di bottiglie di spumante consumate tra Natale e Capodanno. Sono numeri da record quelli del sondaggio Coldiretti/Ixè. Più di otto italiani su dieci (l’84%) ha scelto di fare un brindisi rigorosamente Made in Italy. I consumi sono superiori dell’1% rispetto all’anno scorso.

“L’aumento della domanda in Italia e all’estero ha spinto la produzione nazionale che dovrebbe attestarsi sopra le 970 milioni di bottiglie, per un fatturato di quasi 3 miliardi di euro, dei quali oltre i 2/3 realizzati fuori dai confini nazionali”, scrive Coldiretti in una nota.

La classifica

E’ il Prosecco, come prevedibile, a farla dal padrone. Nella classifica degli spumanti ha un’incidenza del 70%. Ma la domanda premie tutte le produzioni, che aumentano. Dal Franciacorta all’Asti, dal Trento Doc alle piccole produzioni che punteggiano la penisola.

I nomi sono tanti. Trebbiano, Verdicchio, Oltrepò all’Alta Langa, Moscato, Falanghina, Grechetto, Malvasia, Grillo, Nero d’Avola, Negroamaro, Durello, Vermentino. E si potrebbe continuare. Si tratta di produzioni a denominazione di origine nell’83% dei casi e nel 6% Igt.

L’aumento dei costi

Non mancano i problemi, però, tiene a sottolineare Coldiretti. Riferendosi in particolare agli aumenti dei costi di produzione causati dal caro energia.

Il costo dei concimi, per esempio, è lievitato del 170%. Quello di una bottiglia di vetro del 70%. Ma è tutto più caro. I prezzi dei tappi, delle gabbiette per i tappi, delle etichette e dei cartoni di imballaggio sono tutti cresciuti tra il 35% e del 45%.

Le regole per servire uno spumante perfetto

Ma almeno per queste vacanze, meglio dimenticarsi di questi numeri. E gustarsi uno spumante. Meglio se presentato ai propri ospiti nel modo corretto. Coldiretti a questo proposito ha preparato un vero e proprio prontuario. Otto regole d’oro per uno spumante perfetto.

1) Non offrirlo ghiacciato, ma tirato fuori dalla cantina un paio d’ore prima e raffreddato in un secchiello con ghiaccio tritato, acqua fredda e sale grosso. 2) La temperatura migliore è compresa fra gli 8 ed i 12 gradi. 3) Berlo esclusivamente in una flûte a forma di tulipano che consente agli aromi di svilupparsi liberamente. 4) Per gustare al meglio l’effervescenza sciacquare i bicchieri con acqua calda e sapone neutro. 5) Stapparlo tenendo con una mano il tappo e facendo ruotare con l’altra mano la bottiglia leggermente inclinata accompagnando sempre l’espulsione del tappo. 6) Far uscire lentamente il gas e versarlo tenendo la bottiglia dal fondo e non dal collo per evitare che lo spumante si riscaldi con il calore della mano. 7) Mai utilizzare del ghiaccio nel bicchiere. 8) Conservarlo in una cantina buia, fresca e senza sbalzi di temperatura, in posizione orizzontale.