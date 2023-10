Carbon Tax: arriva la tassa sulle emissioni dell'acciaio importato dai paesi extra Ue

Carbon Tax, dal primo ottobre la tassa sull’import di acciaio

Si chiama Cbam la nuova carbon tax decisa dall’Ue, in fase transitoria dal 1 ottobre fino al 31 dicembre 2025. Ma, con entrata in vigore completa nel 2026, obbligherà gli importatori europei di acciaio, alluminio, cemento e altri materiali a pagare per le emissioni di gas serra generate durante la produzione degli stessi nei paesi extra Ue.

Dal primo ottobre la fase transitoria

Il Cbam significa Carbon Border Ajustment Mechanism: letteralmente “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”. Nelle intenzioni Ue dovrà “contribuire a ridurre le emissioni a livello globale garantendo nel contempo condizioni di parità tra le imprese”. Al momento il carbon border adjustement mechanism prevede l’acquisizione di informazioni su alcune categorie di prodotti in entrata provenienti dai Paesi extra Ue. Durante la fase attuale, gli operatori dovranno pertanto rendicontare le emissioni dei prodotti importati nei settori di cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Una volta raccolti su base trimestrale, i dati andranno trasmessi alla Commissione europea. Il primo rapporto, con i dati del quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine di gennaio 2024.

Fit for 55: la ristrutturazione Ue della tassazione dell’energia

Il carbon border adjustement mechanism, fa parte del pacchetto Fit for 55 ( ossia delle misure verdi dell’Ue decise per ristrutturare la tassazione dell’energia) che mira a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.

In pratica, il meccanismo di aggiustamento applicherà alle importazioni di determinati prodotti provenienti da Paesi extra Ue (che non impongono costi ambientali sulle emissioni analoghi a quelli europei) lo stesso costo a cui sono soggette le produzioni europee per la loro quota di gas serra. Lo scopo della normativa in esame è quindi ristabilire una parità di costi tra le produzioniextra Ue e quelle interne.

Nel periodo iniziale le regole della “carbon tax alle frontiere” si applicheranno ad alcune categorie di merci la cui produzione è caratterizzata da un’alta intensità di emissioni di carbonio. In seguito, a partire dal 1° gennaio 2026, il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva e prevedrà una serie di regole e adempimenti relativi all’importazione di questi prodotti.