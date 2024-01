Carne sintetica, l'Ue prende tempo davanti al blocco guidato da Italia e Francia

La richiesta di approvare la commercializzazione di carne cellulare nel mercato interno non è ancora stata presentata, come dichiarato dalla Commissione europea. Austria, Francia e Italia, con il supporto di Cechia, Cipro, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Lituania, Malta, Romania e Slovacchia, hanno condiviso al Consiglio agricoltura (inEfsaso) una dichiarazione congiunta. In essa, lanciano un allarme alla carne coltivata da cellule staminali in laboratorio, sottolineando che ciò costituisce una potenziale minaccia per la produzione di carne primaria e di alta qualità. C’è il rischio che in futuro questa produzione possa essere monopolizzata da pochi grandi produttori industriali.

“La Commissione non ha ancora ricevuto alcuna richiesta di approvazione per la commercializzazione della carne coltivata nel mercato Ue. Il ruolo della Commissione è comunque quello di assicurare che il nostro cibo, compreso il novel food come la carne coltivata, sia sicuro e possa essere consumato. Per questo abbiamo regole molto rigide sulla sicurezza alimentare che riguardano, e sono regole che riguardano anche il novel food”, ha detto un portavoce della Commissione Ue.

L’Italia si distingue in quanto è l’unico Paese che ha approvato una legge che ne vieta la produzione, vendita, importazione e distribuzione, anche se il prodotto non è ancora disponibile sul mercato. Il portavoce comunitario ha sottolineato che le regole sulla sicurezza alimentare sono rigorose e si applicano anche al ‘novel food’ (il nuovo cibo). Ha inoltre sottolineato che, se e quando si verificherà la commercializzazione della carne coltivata, ci sarà una valutazione da parte dell’Autorità UE per la Sicurezza Alimentare (Efsa).