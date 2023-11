Cdp, dal cda via libera a nuove operazioni per 235 milioni di euro

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dario Scannapieco, ha deliberato nuove operazioni per un valore complessivo di 235 milioni di euro a favore di infrastrutture e imprese con, in particolare, interventi dedicati a spazi per studenti e residenze che promuovono l’inclusione sociale.



Inoltre, il Consiglio ha approvato iniziative a sostegno della Pubblica Amministrazione e dato il via libera alla Politica Generale sullo Stakeholder Engagement, che definisce principi e obiettivi per rafforzare le relazioni di fiducia basate su un dialogo trasparente e sistematico tra CDP e i propri interlocutori. Il CdA di oggi si e` svolto nella sede del Gruppo a Milano, dopo i Consigli che si sono tenuti a Napoli e Torino lo scorso anno, a conferma della vicinanza di CDP al territorio.

In linea con il Piano Strategico 2022-2024, CDP e` impegnata sul fronte della crescita sostenibile e inclusiva anche attraverso iniziative per progetti di rigenerazione urbana. Sono stati, infatti, approvati interventi ad alto impatto socio-economico per la realizzazione di spazi per lo studio, dedicati al miglioramento della vita universitaria degli studenti, e di alloggi progettati per elevare la qualita` della vita e rafforzare la coesione sociale. Il Consiglio ha anche approvato operazioni volte ad accelerare gli investimenti di Piccole e medie imprese e deliberato iniziative a favore di Enti locali.

In coerenza con gli obiettivi ESG (Environmental, Social and Governance) delineati dal Piano Strategico, il CdA di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato la Politica Generale sullo Stakeholder Engagement che identifica modalita` di ascolto e canali di dialogo per un coinvolgimento costante dei principali portatori d’interesse, al fine di istaurare una collaborazione concreta e produrre valore condiviso. Prima del passaggio in Consiglio, la Politica Generale sullo Stakeholder Engagement e` stata oggetto di consultazioni con diversi interlocutori, come le realta` e le aziende che fanno parte del network della ESG Community, esperti di sostenibilita` e rappresentanti della societa` civile.