Centinaia di licenziamenti in vista per Pepsi come riporta il Wall Street Journal

Documento del Wall Street Journal

Licenziamenti in vista anche al gigante delle bevande Usa Pepsi. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal centinaia di posti di lavoro saranno eliminati presso le sedi delle sue divisioni di snack e bevande del Nord America. Il quotidiano americano, infatti, ha citato un documento inviato al personale in cui la PepsiCo ha dichiarato ai dipendenti che i tagli hanno lo scopo di “semplificare l’organizzazione in modo da poter operare in modo più efficiente”.

Licenziamenti nel settore bevande

A farne le spese saranno i dipendenti delle sedi di New York, Chicago e Plano, in Texas. Ma i licenziamenti saranno più pesanti nel settore delle bevande visto che quello degli snack ha già attuato un programma di pensionamento volontario, che ha ridotto il personale. La società non ha ancora commentato la notizia. PepsiCo produce Diritos, patatine Lays e Quaker Oats, insieme alla omonima cola. Al 25 dicembre dello scorso anno, la società impiegava circa 309 mila persone in tutto il mondo, con oltre il 40 per cento della forza lavoro negli Stati Uniti.