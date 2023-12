L'Italia si candida per il nuovo centro di ricerca sui microchip, investimento a Catania per 420 mln

Un importante risultato nel settore dei microchip per l’Italia. Il governo Meloni è riuscito a far inserire una quarta “Linea Pilota” nei bandi europei di dicembre 2023 per il settore, che prevede la realizzazione di mini-fabbriche di ricerca per microchip avanzati nella cornice Chips Act. La quarta Linea pilota sarà specializzata nei nuovi materiali e l’Italia ha proposto come candidato il CNR di Catania, che vanta una storica esperienza in questo campo. Il bando prevede fondi europei per 180 milioni, che dovrebbero arrivare a 420 aggiungendo i fondi statali e quelli delle imprese.

Il ministro dello Sviluppo economico, Adolfo Urso, ha portato avanti un lavoro diplomatico a livello europeo per ottenere l’inserimento di una quarta Linea pilota. Contestualmente, ha tenuto alcune bilaterali con i ministri di Polonia, Finlandia e Svezia per costituire la compagine che partecipa al bando. In tutto, i bandi emessi dall’Ue prevedono 700 milioni per tecnologie sub 2 nanometri, 420 milioni per chips ad alta efficienza energetica, 320 milioni per il backend e 180 milioni per i nuovi materiali. Ci si attende che al primo bando risponda Imec/Belgio, al secondo Cea-Leti/Francia e al terzo Fraunhofer/Germania.

L’Italia parte favorita per vincere il quarto bando. Se ciò dovesse avvenire, a partire dal 2025 dovrebbe essere avviata la costruzione del centro di ricerca con il Cnr e la cordata delle 11 aziende globali. Questo avrà forti ricadute, non solo per Catania ma per l’intero territorio e per l’Italia, in termini economici e occupazionali.