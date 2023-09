Cereali, la produzione sale. Ma la guerra del grano rischia di costare cara all'Italia

Il commercio mondiale di cereali subirà però una battuta d’arresto

La Fao ha abbassato le previsioni per gli scambi internazionali 2023/24: la previsione è di 466 milioni di tonnellate, con un calo dell’1,7% rispetto alla stagione di commercializzazione precedente. Anche i volumi scambiati di grano e mais sono tutti previsti in calo, a causa di una serie di ragioni, tra cui il calo delle esportazioni dell’Ucraina dovuto alle interruzioni del commercio associate alla guerra in corso.

L’organizzazione ha anche abbassato le previsioni per il commercio mondiale di riso rispetto al dato di luglio, considerando l’inasprimento delle restrizioni alle esportazioni da parte dell’India. Sebbene la durata di queste restrizioni e la loro portata siano incerte, se protratte nel tempo e se El Nino dovesse indurre vincoli di produzione in altri esportatori asiatici, potrebbero mantenere modesta la ripresa del commercio di riso prevista per il 2024, ha affermato la Fao.