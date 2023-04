Christine Lagarde avverte: l'avanzata dello yuan minaccia la stabilità del mondo

Guerra valutaria in corso

Il dollaro e l’euro rischiano di perdere il ruolo centrale nel sistema dei pagamenti internazionali a favore del renminbi (proiezione internazionale dello yuan). A lanciare l’avvertimento è il governatore della Bce Christine Lagarde nel corso di un seminario a New York. Si dice preoccupata perché l’offensiva in corso potrebbe cambiare gli equilibri mondiali spostando il baricentro dell’economia e della finanza mondiale da New York e da Francoforte a Pechino.

“I nuovi modelli commerciali possono avere conseguenze per i pagamenti e le riserve valutarie internazionali” avverte la Lagarde che, per la prima volta mette pubblicamente in guardia contro quella che considera una minaccia molto seria alla stabilità dell’economia globale.

Ben difficilmente, infatti, gli Stati Uniti rinunceranno all’egemonia del dollaro. Già faticano ad accettare il ruolo dell’euro come moneta di riserva. Lo tollerano considerando che si tratta, comunque, di una moneta che fa capo ad un gruppo di alleati molto solidi all’interno della Nato. E’escluso, invece che possano accettare una posizione di primo piano dello yuan. Soprattutto perchè servirebbe a federare un gruppo di Paesi ostili.

Da Bretton Woods ai petro-dollari

Non è la prima volta che gli Usa si trovano ad affrontare una minaccia per l’egemonia del dollaro nata dagli accordi di Bretton Woods del 1944. Era già successo nel Ferragosto del 1971 quando l’allora presidente Richard Nixon aveva abolito la convertibilità del dollaro in oro. Sembrava la fine di un mito.

Il recupero di centralità un paio d’anni dopo con la nascita dei cosiddetti petro-dollari. Cioè l’impegno chiesto dalla Casa Bianca ai principali produttori (a cominciare dall’Arabia Saudita). Dovevano accettare solo dollari come pagamento delle loro esportazioni. In cambio gli Usa si dichiaravano disponibili a fare diverse concessioni. A cominciare dalla fornitura di armi di ultimissima generazione a prezzi assai scontati. Cinquant’anni dopo il ruolo del dollaro e di nuovo minacciato. E stavolta, avverte la Lagarde, è a rischio anche l’euro e l’intero sistema su cui si basa la finanza globale.

L’offensiva commerciale della Cina

La Cina ha già aumentato di oltre 130 volte il suo commercio bilaterale con i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo diventando anche il principale esportatore mondiale. E ricerche recenti indicano che esiste una correlazione significativa tra il commercio di un paese con la Cina e le sue riserve di renminbi. Nuovi modelli commerciali possono anche portare a nuove alleanze.

Uno studio rileva che le alleanze possono aumentare la quota di una valuta nelle riserve del partner di circa 30 punti percentuali. Tutto ciò potrebbe creare un’opportunità per alcuni paesi che cercano di ridurre la loro dipendenza dai sistemi di pagamento e dalle strutture valutarie occidentali, sia per motivi di preferenza politica, dipendenze finanziarie o per l’uso di sanzioni finanziarie nell’ultimo decennio.

“Questi sviluppi non indicano alcuna imminente perdita di posizione dominante per il dollaro statunitense o l’euro -aggiunge per tranquillizzare la platea- Finora i dati non mostrano cambiamenti sostanziali nell’uso delle valute internazionali. Ma suggeriscono che lo status di valuta internazionale non dovrebbe più essere dato per scontato”.

La corsa all’oro di Pechino

La People’s Bank of China ha ripreso ad accumulare oro negli ultimi 7 mesi, dopo una pausa di oltre due anni. Un processo di dedollarizzazione iniziato molto prima della guerra dei dazi, ma oggi incoraggiato dalla situazione tra le due potenze economiche. Nella seconda metà del 2015 la banca centrale cinese aveva annunciato per la prima volta in sei anni l’aumento del 57% delle sue riserve auree. Un’altra interruzione nella divulgazione dei dati è avvenuta tra ottobre 2016 e dicembre 2018. La People’s Bank of China ha aumentato le sue riserve auree di 11,2 tonnellate di oro solo nel mese di marzo.

La moneta cinese, sempre più coperta dalle riserve auree sta così diventando una moneta molto forte negli scambi commerciali asiatici, per questo sembra che Pechino abbia attivato una corsa all’oro per sostenere la propria valuta nazionale in un momento storico tanto critico. Di fatto sembra che il gigante asiatico possieda molto più delle 1.850 tonnellate d’oro dichiarate ufficialmente (il 2,5% delle riserve totali), arrivando a toccare probabilmente le 20 mila tonnellate, accumulate dal 1983 ad oggi.