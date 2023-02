Cigna, utile trimestrale sopra le attese. Aumenta dividendo

Cigna, compagnia assicurativa e sanitaria statunitense, ha chiuso il quarto trimestre del 2022 con ricavi di 45,8 miliardi di euro, un utile operativo di 1,5 miliardi di euro e un utile per azione rettificato di 4,96 dollari. Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 4,86 dollari su ricavi per 45,7 miliardi di dollari. I ricavi totali per il 2022 sono stati di 180,5 miliardi di euro. L’utile netto degli azionisti per il 2022 è stato di 6,7 miliardi di euro, o 21,30 per azione, incluso un guadagno al netto delle imposte di 1,3 miliardi, o 4,26 per azione, principalmente dalla transazione Chubb, e si confronta con 5,4 miliardi di euro, o 15,73 per azione, per il 2021.



“Stiamo portando un grande slancio nel 2023 – ha affermato il CEO David Cordani – L’anno scorso è stato un anno cruciale di prestazioni e crescita per la nostra azienda poiché individui e datori di lavoro di tutto il mondo hanno contato su Cigna Healthcare in un momento dinamico ed Evernorth ha ulteriormente ampliato la portata e l’impatto dei suoi servizi sanitari”. Il consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo in contanti di 1,23 dollari per azione, in aumento del 10% rispetto al dividendo in contanti del 2022 di 1,12 dollari per azione.