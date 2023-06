Cina, Goldman Sachs taglia le stime di crescita 2023

La Cina preoccupa i mercati. In una nota, gli analisti di Goldman Sachs hanno sottolinato che la crescita quest’anno sarà molto inferiore alle aspettative. Vedono l’economia crescere del 5,4% nel 2023, in calo rispetto al precedente 6%.

Goldman Sachs ha affermato che la forte ripresa vista nel primo trimestre si è esaurita ed è probabile che la situazione peggiori.

I dati pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato che il tasso di disoccupazione giovanile del paese è balzato a un livello record a maggio. Allo stesso tempo, le vendite al dettaglio, la crescita industriale e gli investimenti in immobilizzazioni sono cresciuti a un ritmo più lento di quanto previsto dagli analisti.

Di conseguenza, la People’s Bank of China (PBoC) ha deciso di tagliare un tasso di interesse chiave nel tentativo di stimolare la crescita nel paese. Gli analisti si aspettano che le autorità forniscano maggiori stimoli nei prossimi mesi.

La sfida più grande per l’economia cinese è che il settore immobiliare, che rappresenta un terzo del Pil, impiega più tempo a riprendersi. Le azioni di società chiave come Evergrande e China Resources Land sono ancora sotto pressione. I prezzi delle case si sono mossi lateralmente negli ultimi mesi.

In un altro segno del rallentamento economico, le società di ecommerce cinesi come JD.com e Alibaba non sono riuscite a pubblicare i dati di vendita del loro bilancio annuale. Gli analisti ritengono che la richiesta di pubblicare questi numeri significasse che le vendite non erano buone.