Cina, il caso Evergrande fa tremare il mondo. Rischio inflazione per l'Europa

Evergrande crolla alla Borsa di Hong Kong (-25,45% a 0,41 dollari di Hk) e mette in crisi mezzo mondo. La crisi del mattone cinese continua infatti a destare preoccupazione fra gli investitori internazionali che temono l’effetto domino. Con un impatto sul costo della vita anche nel Vecchio continente. “In prospettiva, il decoupling dalla Cina potrebbe rivelarsi un fattore inflazionistico di cui i mercati non tengono ancora conto. Sembra che il lavoro facile per spingere l’inflazione verso il basso sia stato fatto, ma i progressi saranno molto più lenti man mano che entreremo nell’ ultimo miglio. Ciò potrebbe rendere difficile per i policymaker cambiare rotta in modo prevedibile, il che significa che la duration offre un margine di rialzo limitato per il momento” spiega Mark Dowding, Fixed Income CIO, RBC BlueBay AM, in un report dello scorso 15 settembre. “Nel frattempo, il rischio geopolitico potrebbe essere una potenziale fonte di volatilità del mercato. Un takeaway cinese potrebbe lasciare alcuni investitori con un po’ di mal di stomaco” aggiunge l’esperto.

Ecco che cosa è accaduto a Evergrande

Le azioni del gigante immobiliare cinese sono crollate dopo aver dichiarato che, in seguito alle indagini sulla sua principale controllata domestica, Hengda Real Estate Group, il gruppo “non è stato in grado di soddisfare i requisiti per l’emissione di nuovi bond“. L’unità di Evergrande era finita nel mirino dell’autorità cinese di regolamentazione dei titoli per sospetta violazione della divulgazione di informazioni. Alla fine di luglio, i debiti non pagati di Hengda Real Estate erano circa 277,5 miliardi di yuan (38 miliardi di dollari), con 1.931 le cause legali pendenti.

“In considerazione del fatto che Hengda Real Estate Group, una delle principali filiali della società, è oggetto di indagine, il gruppo non è in grado di soddisfare i requisiti per l’emissione di nuove obbligazioni nelle circostanze attuali”, ha riferito domenica sera Evergrande in una dichiarazione di Borsa.

Ad agosto, Hengda Real Estate ha reso noto di essere finita sotto indagine per sospetta violazione delle norme sulla divulgazione delle informazioni. Lo sviluppo apre un nuovo fronte per l’azienda più indebitata del mondo (oltre i 300 miliardi di dollari), appena una settimana dopo che la polizia ha arrestato alcuni dipendenti della sua unità di gestione patrimoniale, facendo crollare le sue azioni e aumentando la pressione sui piani di ristrutturazione del gruppo di Shenzhen.

Focus ristrutturazione del debito

All’inizio del mese, Evergrande ha riferito di aver ritardato la decisione sulla ristrutturazione del debito offshore a ottobre per consentire ai detentori del suo debito più tempo per considerare la sua proposta. Evergrande ha bisogno del via libera di oltre il 75% dei detentori di ciascuna classe di debito per approvare il piano, che offre ai creditori un paniere di opzioni per scambiare il debito con nuove obbligazioni e strumenti legati alle azioni garantiti dalle sue azioni e da quelle dei titoli delle sue controllate quotate a Hong Kong.

Oltre alla capogruppo, cedono terreno le controllate Evergrande Nev (-20%) e Evergrande Serces (-11%) e l’intero settore degli sviluppatori di real estate, tra cui Sunac (-4,85%) e Country Garden (-5%), sempre a un passo dal default. La crisi nel settore immobiliare, che in passato ha contribuito fino a un terzo circa alla formazione del Pil cinese, ha scosso i mercati globali e le iniziative di Pechino per rafforzare il settore sembrano avere finora avuto un impatto scarso. Alla fine di agosto, la superficie complessiva delle case invendute era di 648 milioni di metri quadrati, in base agli ultimi dati dell’Ufficio nazionale di statistica.

Intanto si muove anche la Banca centrale cinese

La Banca centrale cinese ha effettuato lunedì 319 miliardi di yuan (circa 44,47 miliardi di dollari) di pronti contro termine attivi a 14 giorni ad un tasso di interesse dell’1,95%. L’operazione mira a mantenere stabile la liquidità alla fine dell’anno. Un pronto contro termine è un processo in cui la Banca centrale acquista titoli dalle banche commerciali tramite aste, con un accordo di rivenderli in futuro.