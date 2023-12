Cina, Moody's conferma rating A1 e peggiora outlook a "negativo"

Moody’s ha modificato l’outlook sui rating creditizi della Cina da “stabile” a “negativo“, confermando al contempo il rating A1.

Il passaggio a un outlook negativo riflette la “crescente evidenza che il governo e il settore pubblico in generale forniranno sostegno finanziario ai governi locali e alle imprese statali in difficoltà finanziarie, ponendo ampi rischi al ribasso per la finanza pubblica, la forza economica e istituzionale cinese”, si legge in una nota.



Inoltre, riflette i “maggiori rischi legati a una crescita economica a medio termine strutturalmente e persistentemente inferiore e al ridimensionamento in corso del settore immobiliare”. Queste tendenze sottolineano i “crescenti rischi legati all’efficacia delle politiche, inclusa la sfida di progettare e attuare politiche che sostengano il riequilibrio economico prevenendo al contempo il moral hazard e contenendo l’impatto sul bilancio del paese”.

L’affermazione del rating A1 riflette le risorse finanziarie e istituzionali della Cina per gestire la transizione in modo ordinato. Le vaste dimensioni della sua economia e il robusto, seppure in rallentamento, tasso di crescita potenziale, sostengono la sua elevata capacità di assorbimento degli shock. Ciò è rafforzato dai bassi rischi esterni e dai costi di finanziamento, poiché i grandi risparmi interni favoriscono un’elevata accessibilità del debito.

