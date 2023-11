Cina-Stati Uniti, intesa sulla crisi climatica. Riparte il dialogo

Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un’intesa sul potenziamento della cooperazione per affrontare la crisi climatica attraverso il dialogo e l’accelerazione di azioni concrete entro la fine del decennio. L’annuncio è arrivato a poche ore dall’atteso incontro tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping a San Francisco. Il nucleo operativo di questa iniziativa sarà guidato congiuntamente dagli inviati speciali sul clima degli Stati Uniti e della Cina – John Kerry e Xie Zhenhua – dopo che i diplomatici si sono riuniti dal 4 al 7 novembre scorsi a Sunnylands, California, per sbloccare un dialogo in stallo e avviare un nuovo capitolo nella collaborazione tra le due nazioni.

Il gruppo di lavoro pianificherà la facilitazione dello scambio di informazioni su politiche, misure e tecnologie per il controllo e la riduzione delle emissioni, proponendosi di condividere esperienze, identificare e rafforzare progetti di cooperazione e valutare le opportunità di attuazione della Dichiarazione congiunta. Verrà avviato anche un “gruppo di lavoro tecnico di cooperazione” focalizzato sulla riduzione del metano, con particolare attenzione alla Cina, principale produttore mondiale di questo gas serra.

La dichiarazione congiunta stabilisce anche l’intenzione di sviluppare azioni e obiettivi specifici sulla riduzione del metano, da integrare nei piani nazionali di riduzione delle emissioni entro il 2035, noti come Contributi Determinati a livello Nazionale (NDC). Gli Stati Uniti e la Cina si impegnano a lavorare insieme e coinvolgere altre parti per affrontare questa sfida cruciale, considerata una delle maggiori dell’attuale generazione e di quelle future.

Riaffermando l’impegno nei confronti degli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015, che mira a mantenere il riscaldamento globale “ben al di sotto” dei 2 gradi Celsius e perseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 gradi Celsius, Cina e Stati uniti hanno deciso di riconoscere il loro ruolo chiave nel determinare il successo della Cop28 di Dubai.

(Teleborsa)