Cina, surplus commerciale agosto in calo con frenata export

Le esportazioni e importazioni cinesi sono crollate ad agosto 2023, anche se il dato sono risultati migliori delle attese, mentre è sceso più del previsto il surplus commerciale della grande economia asiatica.

É quanto emerge dai dati pubblicati stamattina da Pechino, che evidenziano un decremento del saldo della bilancia commerciale, in surplus per 68,36 miliardi di dollari rispetto all’avanzo di 80,60 miliardi precedente. Deluse le attese del mercato che erano per un saldo di 73,90 miliardi circa.

Le esportazioni sono scese dell’8,8%, dopo il -14,5% registrato a luglio e rispetto al -9,2% atteso dagli analisti, mentre le importazioni sono calate del 7,3%, dopo il -12,4% del mese precedente e rispetto al -9% atteso.

(Teleborsa)