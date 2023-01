I cinesi mettono gli occhi sul famoso pistacchio di Bronte

I cinesi interessati al pistacchio di Bronte

I cinesi sono interessati all’acquisto del pistacchio di Bronte Dop. L’oro verde siciliano, che ha reso famoso la cittadina della provincia di Catania in tutto il mondo, ha recentemente attirato anche le attenzioni dell’Oriente. Nei giorni scorsi un’emissaria del paese asiatico è giunta fino in Sicilia per conoscere le aziende locali e vagliare degli accordi commerciali.

“Bronte è famosa per il pistacchio e la Cina è particolarmente interessata ai prodotti tipici della Sicilia – le parole della rappresentante asiatica riportate in un comunicato del Comune -. Fino ad oggi non è stato importato in Cina e io sono in contatto con le aziende cinesi per proporlo in tutte le sue bontà. Noi cinesi siamo ghiotti di pistacchio e siamo incuriositi dalla speciale bontà di quello di Bronte. Siamo incuriositi anche della capacità dei brontesi ad utilizzarlo ovunque: nei primi, nei secondi e naturalmente nei dolci. Siamo pronti a fare il possibile affinché conquisti anche questo mercato”.