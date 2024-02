Confcommercio: "Dal 2012, in Italia, persi 111mila negozi, 1 su 5"

Tra il 2012 e oggi, in Italia, oltre 111.000 negozi al dettaglio hanno chiuso i battenti, con una delle cinque imprese attive che non sono state rimpiazzate. Il commercio ambulante ha subito una perdita di 24.000 unità, mentre le attività di alloggio e ristorazione sono cresciute di 9.800.

Nel settore del commercio, degli alberghi e dei pubblici esercizi, si è verificata una diminuzione delle imprese italiane (-8,4%) e un aumento delle imprese straniere (+30,1%) nello stesso periodo. Metà della nuova occupazione straniera nell’economia italiana (+242.000 occupati) è concentrata in questi settori (+120.000). È quanto emerge dall’analisi “Demografia d’impresa nelle città italiane”, condotta dall’Ufficio Studi di Confcommercio in collaborazione con il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne.

I centri storici si spopolano

La diminuzione delle attività commerciali è più evidente nei centri storici rispetto alle periferie, sia nel Centro-Nord che nel Mezzogiorno. I centri storici stanno subendo cambiamenti significativi, con una diminuzione delle attività tradizionali come carburanti (-40,7%), libri e giocattoli (-35,8%), mobili e ferramenta (-33,9%), e abbigliamento (-25,5%), e un aumento di servizi e tecnologia come farmacie (+12,4%), computer e telefonia (+11,8%), attività di alloggio (+42%), e ristorazione (+2,3%).

La modificazione e riduzione dei servizi nei centri storici evidenzia il fenomeno della “desertificazione commerciale delle città“: negli ultimi 10 anni, nei 120 comuni analizzati, sono scomparsi oltre 30.000 negozi al dettaglio e ambulanti (-17%), con una diminuzione della densità commerciale da 12,9 negozi per mille abitanti a 10,9 (-15,3%). Per contrastare questo fenomeno, il commercio di prossimità deve puntare sull’efficienza e la produttività, attraverso l’innovazione e la ridefinizione dell’offerta. È cruciale anche l’omnicanalità, con un canale online ben funzionante. Negli ultimi cinque anni, gli acquisti online sono quasi raddoppiati, passando da 17,9 miliardi nel 2019 a 35 miliardi nel 2023. L’e-commerce, sebbene responsabile della riduzione dei negozi fisici, rappresenta comunque un’opportunità per il commercio tradizionale.

Confcommercio: contrastare la desertificazione

“Prosegue la desertificazione commerciale delle nostre città, un fenomeno che riguarda soprattutto i centri storici dove la riduzione dei livelli di servizio è acuita anche dalla perdita di commercio ambulante. Il commercio rimane comunque vitale e reattivo e soprattutto mantiene il suo valore sociale. Rimane, in ogni caso, prioritario contrastare la desertificazione commerciale con progetti di riqualificazione urbana per mantenere servizi, vivibilità, sicurezza e attrattività delle nostre città”, ha sottolineato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando i risultati dell’indagine.

