Confindustria, Bonomi: "l'Europa non tiene senza fondi sovrani comuni"

Senza fondo sovrani comuni, l’Europa rischia di accartocciarsi. Parola di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, nel discorso di apertura dei lavori dell’Assemblea generale dell’associazione degli industriali italiani. “Senza fondi sovrani comuni europei, nei prossimi anni si spezzerà il mercato unico. Perché ricorrere alle sole deroghe al divieto di aiuti di Stato per realizzare obiettivi cosi impegnativi, condizionandoli solo agli spazi di agibilita fiscale dei singoli Stati membri, condannerà l’industria di molti paesi europei a perdere la gara. Ed e una minaccia serissima per l’Italia, il Paese della seconda manifattura europea” ha precisato Bonomi.

“Tutte le nuove penetranti regolazioni a tal fine (come il Fit for 55) cosi come quelle per accrescere l’indipendenza dell’industria europea sulle materie prime (come Net Zero Industrial Act e il Raw Material Act), sono state assunte dalla Commissione UE senza una dotazione finanziaria comune; mentre, peraltro, la politica monetaria della Bce cambiava di segno e all’orizzonte appariva il rientro in vigore di un, sia pur modificato, Patto di Stabilita. Tutto cio ci ha fortemente allarmato: abbiamo tentato in tutti i modi – nei quotidiani dialoghi con le nostre omologhe associazioni tedesche e francesi, cosi come in BusinessEurope – di sottolineare il rischio” che l’Unione non tenga.

La transizione forzata green non è una soluzione. Rischio scioperi dietro l’angolo

In questo contesto, aggiunge “si comprende benissimo che un’espansione ingente del debito comune contratto a livello europeo non può reggere senza un’espansione del sottostante bilancio comune europeo. Che, in questo 2023, a stento, è pari a 187 miliardi di euro. Noi continueremo a batterci perchè crescano le risorse e i progetti gestiti dall’Europa in senso cooperativo”.

Anche perchè, lanciando una stoccata a Bruxelles, dal suo punto di vista, le transizioni accelerate sono una minaccia senza le risorse che permettano di giudarle. “Se non vogliamo trovarci con migliaia e migliaia di lavoratori disoccupati nelle piazze, se non vogliamo regalare ulteriori ragioni a chi lavora per alimentare la sfiducia e la destabilizzazione, la demagogia e il populismo, allora delle due l’una. O dopo le prossime elezioni europee si aprirà uno scenario per il quale l’Unione Europea sarà in grado di riprendere il cammino di maggior integrazione realizzato nel Covid e poi interrotto; oppure, in nome della ragionevolezza, bisognerà correggere al ribasso l’accelerazione degli obiettivi e degli investimenti necessari a realizzarli in così pochi anni e con tale disparità di risorse” precisa.

Servono regole per l’intelligenza artificiale

Abbiamo impiegato oltre 15 anni in sede Ocse per raggiungere una convergenza intorno alla Minimum Global Tax da applicare anche alle grandi imprese transnazionali delle piattaforme digitali globali. Quel che non deve, e non può avvenire, è mettercene altrettanti per affrontare la questione di un comune approccio regolatorio agli algoritmi informativi” precisa.

“Le legislazioni nazionali sono impotenti, il problema riguarda tutti i Paesi avanzati, e in realtà non solo loro. È in gioco la compromissione dei nostri sistemi democratici da parte di interessi di potenze in cerca di ruolo, di maggiore peso o di minoranze violente. È in gioco il futuro delle imprese d’informazione che non si piegano a questi sistemi. È in gioco il pluralismo tutelato dalla nostra Costituzione, pluralismo che è una delle caratteristiche fondanti di ogni vero sistema democratico” sottolinea Bonomi.

“Un consesso multilaterale, simile a quello che ha prodotto regole comuni per la tassazione globale delle multinazionali, dovrebbe ora muoversi, quindi, rapidamente verso una disciplina basata su pochi e semplici principi che abbiano il rispetto dell’uomo al centro” sottolinea ancora. “Attualmente, Unione Europea e Stati Uniti stanno prendendo strade regolatorie diverse ed è un grande errore: solo una posizione comune ben definita tra tutti i paesi avanzati, può risultare efficace per difendere la libertà dell’informazione e la democrazia” conclude.

Sul lavoro focus giovani

Il presidente di Confindustria ha ricordato infine come sia necessario puntare sul futuro. “Dobbiamo investire sulla qualità della scuola, sulle materie Stem, sulla formazione professionale, superando divisioni campanilistiche che rinchiudono la formazione in schemi regionali fra loro, spesso, inconciliabili. Dobbiamo costruire le condizioni per la conciliazione del lavoro con la cura parentale” aggiunge.

“Dobbiamo ribaltare gli equilibri delle politiche per il lavoro introducendo strumenti agili e politiche attive, che garantiscano, attraverso la formazione, la ricollocazione al lavoro” conclude. Si tratta di obiettivi da realizzare “con serietà e determinazione il tema della diseguaglianza: fra generazioni, fra generi, fra territori e di competenze. Questo – sottolinea – significa affermare con maggiore determinazione il più ampio concetto di democrazia economica, che costituisca il presupposto per una crescita equilibrata e duratura, che non lasci indietro nessuno”.