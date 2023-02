Conti Tim meglio delle attesa, in arrivo la controfferta Cdp

Superati gli obiettivi

“I risultati del quarto trimestre segnano un ulteriore miglioramento rispetto ai trimestri precedenti grazie all’azione di stabilizzazione e di rilancio del business domestico e all’accelerazione dello sviluppo di Tim Brasil, per cui i risultati stessi consentono di raggiungere o superare gli obiettivi fissati per l’esercizio 2022 che erano stati in parte rivisti al rialzo lo scorso agosto”. Dice questo la nota del consiglio di amministrazione di Tim in riferimento ai dati preconsuntivi al 31 dicembre 2022. Nei dodici mesi i ricavi da servizi a livello di gruppo sono pari a 14,6 miliardi, in crescita dell’1,3% annuo rispetto alle guidance (le previsioni).

L’Ebitda (il margine operativo lordo) è pari a 6 miliardi, in calo del 6,7% annuo rispetto alla guidance, ma in crescita (+2,7% annuo) nel quarto trimestre. In particolare, sottolinea Tim, rispetto al quarto trimestre 2021 i ricavi totali di gruppo sono in crescita del 3,3% annuo a 4,3 miliardi di euro (+1,1 % annuo nel terzo trimestre, -1,4% annuo nel secondo trimestre e -4,5% annuo nel primo trimestre), mentre i ricavi da servizi di gruppo aumentano per il terzo trimestre consecutivo con un incremento del 3,6% annuo a 3,9 miliardi di euro (+3% annuo nel terzo trimestre, +1% annuo nel secondo trimestre e -2,5% annuo nel primo trimestre) grazie al contributo positivo del Brasile e al miglioramento del trend domestico. Altra nota positiva è l’indebitamento finanziario netto a 20 miliardi, stabile rispetto al 30 settembre e in crescita rispetto al 2021 esclusivamente per le partite straordinarie.

Offerta e controfferta

“Il 2 febbraio Tim ha comunicato di aver ricevuto da Kkr un’offerta non vincolante per l’acquisto di una partecipazione in una costituenda società coincidente con il perimetro gestionale e infrastrutturale della rete fissa, inclusivo degli asset e attività di FiberCop, nonché della partecipazione in TI Sparkle”. A ricordarlo il gruppo in una nota diffusa al termine del consiglio di amministrazione che ha esaminato i dati preconsuntivi 2022. Nella nota si rimanda al board che si riunirà il 24 febbraio per “decidere in ordine all’offerta non vincolante, fermo restando che TIM rimane aperta a valutare ogni eventuale alternativa che dovesse nel frattempo concretizzarsi e continuerà nel dialogo con i propri stakeholders” sottolinea la nota.

L’offerta non vincolante, che ha una durata di quattro settimane dalla data di invio (1 febbraio), è riferita a una quota partecipativa da definire, fermo restando che dall’acquisto scaturirebbe la perdita dell’integrazione verticale rispetto a TIM, precisa la nota. Sembra tutto pronto anche per la controfferta, quella di Cdp e del fondo Macquarie che insieme controllano Open Fiber.