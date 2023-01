Crediti verso la Pa, Banca Valsabbina investe nella piattaforma NYP Techfin

Banca Valsabbina investe nella piattaforma NYP Techfin

Banca Valsabbina, banca popolare di Brescia fondata nel 1898, investe nel fintech acquistando il 10% di NYP Techfin. Si tratta di una startup, parte del gruppo Collexetion, realtà che da anni si occupa dell’intermediazione, gestione e incasso dei crediti commerciali, principalmente vantati nei confronti della Pubblica amministrazione. La nuova piattaforma nasce con l’obiettivo di collegare il mondo della Pa e dell’economia reale direttamente con il mercato dei capitali e degli investitori istituzionali, supportando così i diversi attori coinvolti nella relativa catena del valore. Il tutto risulta possibile grazie alla piattaforma tecnologica sviluppata dalla fintech, basata su un sistema informatico in grado di presidiare l’intera catena del valore dal processo di acquisto, gestione ed incasso dei crediti vantati nei confronti della Pa ma non solo. La società si basa infatti sullo sviluppo di una piattaforma end-to-end ad alto contenuto tecnologico, in grado di presidiare e gestire sia portafogli di crediti verso la PA sia portafogli Utp ed Npl.

Rendere liquido il mercato dei crediti verso la Pa

“Lo scopo principale” ha detto Ferdinando Brandi, ad NYP Techfin “è rendere maggiormente liquido il mercato delle cessioni dei crediti nei confronti della Pa dando contemporaneamente maggiore trasparenza e certezza al mercato e rendendo i dati facilmente accessibili anche ai debitori. In tal modo sarà favorito l’accesso al credito delle piccole e medie imprese italiane sviluppando tutta una serie di funzioni personalizzate: siamo difatti già al lavoro per implementare ulteriori applicativi con piattaforme dedicate alle transazioni ed un registro pubblico delle cessioni. Il nostro obiettivo è quello di creare un ecosistema dove imprese e Pa possano interagire per risolvere le annose problematiche, le cui ricadute spesso mettono a serio rischio la stessa sopravvivenza delle aziende”. NYP Techfin è stata assistita da EY per lo sviluppo del piano industriale.