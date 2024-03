De Felice (Intesa): "Alle imprese mancano 2,5 milioni di lavoratori"

Lavoro specializzato

“In Italia abbiamo una domanda di lavoro da parte delle imprese che non è soddisfatta, cioè che non trovano personale adatto, mentre l’offerta dei lavoratori non è adeguata a quelle che sono le richieste delle imprese. Per quanto riguarda l’incidenza delle imprese che hanno difficoltà a reperire” personale, “siamo sui valori più alti di sempre, in modo particolare nel mondo dei servizi. In termini numerici, questo mismatch fra domanda e offerta di lavoro ha dei numeri molto grossi. Il totale è di due milioni e mezzo di entrate di difficile reperimento. Siamo un Paese con un’elevata disoccupazione, 7%, elevatissima disoccupazione giovanile, in particolare in molte regioni del Mezzogiorno. Ciononostante, abbiamo 2 milioni e mezzo di persone che le aziende, il sistema produttivo non riesce a trovare. Ed è in crescita questo gap”.

Aumenta l’occupazione

Lo ha detto Gregorio De Felice, Chief Economist and Head of Research di Intesa Sanpaolo, in occasione della presentazione a Milano della ricerca ‘Rethinking Competencies in Twin Transitions’. “Punto importante: stagnazione e ciclo basso, però abbiamo un fenomeno nuovo rispetto al passato. Nonostante una bassa crescita economica – ha aggiunto – abbiamo visto in questi anni un’accelerazione del numero degli occupati, in particolare nelle costruzioni (+17,3%) può essere influenzato ovviamente dal Superbonus, ma guardiamo il totale: +2,3%. Quindi, un buon tasso di crescita se guardiamo la correlazione passata tra crescita economica e dati occupazionali. Buone notizie arrivano dall’aggregato. Questa occupazione che cresce continuerà a crescere? La risposta è sì, è cresciuta dell’1,9% nel 2023, anno di crescita economica non particolarmente elevata. Le previsioni sono un ulteriore +1% quest’anno e 0,7% all’anno nel 2025 e nel 2026. Restiamo, però, in un mercato del lavoro che rimane teso. Questo è vero anche negli Stati Uniti e in tanti altri Paesi europei, ma in Italia in modo particolare”. Nel contempo, De Felice ha sottolineato: “Siamo un po’ fermi per certi versi. Guardando gli occupati per fasce d’età, due terzi degli occupati hanno più di quarant’anni. Particolarmente vero quasi in tutti i settori con poche eccezioni, come l’elettronica, l’alimentare e qualche altro settore. Insomma, i più giovani da 15-39 anni non hanno ancora sufficiente spazio nel mondo del lavoro. Quindi, il tema di investire sui giovani, la formazione, l’estero, le materie Stem, le donne è estremamente essenziale”