Nel decreto aiuti bis anche un credito d’imposta per le imprese

La bozza del decreto aiuti bis

Il Fondo per il bonus trasporti passa da 79 a 180 milioni di euro. È previsto un credito d’imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale. I proventi che arriveranno dalla liquidazione di Alitalia saranno usati per indennizzare anche i titolari dei titoli di viaggio. È quanto si legge nella bozza, ancora in fase di elaborazione, del decreto Aiuti bis che il Consiglio dei ministri dovrebbe esaminare oggi e che dovrebbe essere discusso alla Camera il prossimo 13 settembre. Tra le misure a cui sta lavorando il governo Draghi si legge che i proventi della liquidazione della vecchia Alitalia devono essere calcolati “al netto dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell’amministrazione straordinaria, nonché dell’indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall’amministrazione straordinaria”.

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Tale credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. Infine, il Fondo per il bonus trasporti passa da 79 a 180 milioni di euro.