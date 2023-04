Difesa, Fincantieri e Leonardo valgono il 21% del fatturato europeo

Difesa, Fincantieri e Leonardo al 21% del fatturato europeo di settore

Nel 2022 il giro d’affari aggregato dei primi 30 gruppi mondiali con prevalente specializzazione nella Difesa è stato di 432 miliardi di euro, di cui 316 miliardi si stima siano generati esclusivamente dallo stesso comparto (+4,0% sul 2021 e +10,5% sul 2019), e la previsione è che nel 2023 ci sia un ulteriore incremento dei ricavi stimato nel 6% rispetto al 2022 per l’aumento dei budget nazionali in risposta alle crescenti tensioni geopolitiche. Lo si legge nell’analisi dell’Area Studi Mediobanca sulle multinazionali industriali mondiali.

Il panorama mondiale della Difesa è dominato dai player statunitensi con una quota del 74% del totale, seguiti dai gruppi europei con il 22% e da quelli asiatici con il 4%.

L’Italia, con Fincantieri e Leonardo, conta per il 21% del giro d’affari europeo e per il 4,7% di quello mondiale. Entrambi i gruppi italiani hanno registrato un incremento superiore alla media dei ricavi nel 2022: Fincantieri con +8,1% e Leonardo con +4,1%. Le variazioni più significative sono state della turca Aselsan (+75%) davanti alle tedesche Hensoldt (+15,8%) e Rheinmetall (+13,3%).

Investimenti in crescita del 13,2%

L’aumento degli investimenti lo scorso anno è stato del 13,2% a 12 miliardi di euro considerando tutti i gruppi mentre è stato del 4% per Fincantieri e del 3,3% per l’ex Finmeccanica. In calo la redditività aggregata dei 30 big (dall’8% al 7,3% in termini di ebitda margin) ma Leonardo è sopra la media con 8,3% mentre Fincantieri ha registrato -0,1%. La distribuzione di dividendi è aumentata del 5,2% sul 2021, con l’81% del totale assorbito dagli azionisti dei gruppi statunitensi.

Le 30 multinazionali della Difesa hanno occupato oltre 1,3 milioni di persone nel 2022 (+0,4% sul 2019), di cui il 69% in forza ai gruppi a stelle e strisce, si legge nello studio.

Il settore della Difesa vale lo 0,8% delle Borse mondiali

A fine 2022 la capitalizzazione delle multinazionali della Difesa si attesta a 736 miliardi di euro, pari allo 0,8% del valore complessivo delle Borse mondiali (0,5% a fine 2021). Mediamente la capitalizzazione risulta quattro volte superiore ai mezzi propri, con le italiane fra le meno valorizzate dalla Borsa: Fincantieri quota 1,5 volte il capitale netto e Leonardo 0,6 volte.