Divieto per la carne sintetica, il Ddl alla Camera per l'approvazione definitiva

Arriva in aula per l’approvazione definitiva il Ddl sul bando alla carne sintetica. E’ iniziata questa mattina, lunedì 6 novembre, in Aula alla Camera, la discussione sul Ddl riguardante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”. Il provvedimento è già stato approvato dal Senato, nel giugno scorso, e passato indenne al vaglio delle commissioni parlamentari di Montecitorio. Il voto, previsto inizialmente per il pomeriggio di oggi, è stato rinviato per permettere la discussione sul dl Caivano, sul quale il governo ha posto la fiducia.

Multe fino a 10 mila euro

Il provvedimento fortemente voluto dal ministro per l’Agricoltura Francesco Lollobrigida, sanziona con multe fino a 10mila euro il commercio di alimenti e mangimi prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. Vieta inoltre l’uso improprio dei termini “carne” o “pesce” a prodotti plant based ed è pertanto inviso alle aziende del Food che producono vegetali, come ricordato dal gruppo afferente a Unione Italiana Food, che rappresenta un giro d’affari da 500 milioni di euro nel 2022.