"E tutta colpa di mia moglie io non sapevo niente", l'uomo che ha inguaiato le cripto parla come Soumahoro

Sam Bankman Fried come Aboubakar Soumahoro? Anche il re delle cripto dà la colpa alla sua compagna per il collasso di Ftx

Sam Bankman Fried dà la colpa alla moglie per il collasso di Ftx

Sam Bankman Fried come Aboubakar Soumahoro? Con le dovute proporzioni pare proprio di si. O almeno la scusa è la stessa: io non sapevo niente è tutta colpa della mia compagna. Il bancarottiere del fondo di criptovalute Ftx infatti, in una recente intervista ha detto di non sapere degli enormi scambi di denaro tra la piattaforma Ftx e il fondo speculativo Alameda, amministrata da Caroline Ellison, giovane donna non molto attraente ma mente brillante. Caroline, laureata in matematica nonchè figlia di Glenn Ellison, capo del dipartimento economia al Mit di Boston, viveva infatti con lui in un maestoso attico alle Bahamas. E la causa della bancarotta da 32 miliardi che ha fatto crollare il colosso FTX sta proprio nel passaggio di soldi tra le due piattaforme effettuati per finanziare investimenti ultra-rischiosi e acquistare lussuose residenze nell’isola caraibica.

La stima è che circa 10 miliardi di dollari siano passati da Ftx a Alameda per acquistare ville superlusso. La stima è che Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried abbiano speso 121 milioni di dollari in case alle Bahamas. Sam però dice che non ne sapeva nulla e quando le criptovalute sono scese e gli investitori, circa 1 milione nel mondo di cui forse 100 mila in Italia, hanno chiesto indietro i soldi ha dovuto rivolgersi al tribunale visto che le casse delle due società erano vuote

Nell’intervista Sam novello Soumahoro ha detto che tra i motivi per cui non conosceva il giroconto, effettuato da Ftx al fondo hedge Alameda research gestito da Caroline Ellisson è perché era “innervosito dal conflitto di interessi dato che ero sentimentalmente legato a lei (Caroline) e vivevamo insieme alle Bahamas”. Adesso in tasca, ossia in banca, avrebbe solo 100 mila dollari che non bastano nemmeno per le spese condominiali del superattico in cui vive. In estate il suo patrimonio era, secondo Forbes, pari a 17,2 miliardi di dollari.

“Non ho fondi nascosti – ha detto Sam- Ho messo tutto quello che avevo in Ftx. Ho fatto un casino perché ero l’ad ma non sapevo cosa stesse succedendo». Ftx è stata la seconda più grande piattaforma di criptovalute al mondo fino al 2 novembre scorso quando è esploso lo scandalo che molti paragonano alla storia di Bernie Madoff, finito in prigione nel 2008 dopo aver messo in piedi una truffa che schema Ponzi da 65 miliardi di dollari. Secondo gli addetti ai lavori sono tutte bugie e che le conseguenze del crollo di Ftx sarà difficile da riassorbile per le criptovalute.