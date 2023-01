La Francia valuta la vendita di Edison e si scatena la caccia al super-affare del 2023

Parigi a caccia di liquidità

Per adesso si tratta di un affare in una fase assolutamente embrionale, di pura valutazione. Ma ci sono diversi elementi che portano a dare credito all’indiscrezione del Sole 24 Ore secondo la quale il governo francese che controlla Edison attraverso Edf potrebbe mettere il colosso energetico sul mercato entro la metà dell’anno. Il governo Macron ha presentato a inizio ottobre un’offerta al regolatore del mercato per acquistare tutte le azioni di Edf che non possiede a 12 euro, per un esborso complessivo di 10 miliardi. Terminata quest’operazione si passerà alla vendita della società italiana. L’obiettivo è quello di finanziare l’ambizioso programma di manutenzione delle centrali nucleari e sostenere gli investimenti da 50 miliardi per costruire nuovi reattori.

Valutazione? L’affare non dovrebbe valere meno di 7-8 miliardi e i big italiani dell’energia hanno già posizionato le antenne in direzione Parigi. Da Eni ad A2A fino al fondo infrastrutturale F2i. Come ricorda ancora il giornale di Confindustria, un paio di settimane fa proprio l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini aveva parlato della possibilità che Edison fosse mesa sul mercato: “Se Edison dovesse essere messa sul mercato – aveva sottolineato – credo sia importante che torni a essere italiana. Di player che possano essre interessati non ce ne sono tanti, ma noi ci metteremmo la testa. Edison è molto simile ad A2A e insieme sarebbero un player importante”.