Eurovita, Santoliquido dg di Cronos Vita, primi versamenti dai soci

Eurovita, Santoliquido dg di Cronos Vita

Primi passaggi formali per Cronos Vita, la newco che dovrà gestire parte degli asset di Eurovita dopo il collasso della compagnia e il salvataggio “di sistema”. Nel primo cda dopo la costituzione della società, tenutosi lo scorso 3 agosto ma depositato il primo settembre, i consiglieri hanno stabilito di rinunciato ai compensi per la carica.

Contratto di due anni

Tra le delibere, anche l’assunzione di Alessandro Santoliquido come direttore generale con un contratto di due anni o fino allo split della società tra i cinque soci (Allianz, Generali, Intesa Vita, Unipol e Poste Vita) come previsto dagli accordi sul salvataggio. L’assunzione di Santoliquido viene subordinata alle sue dimissioni da commissario di Eurovita, cosa che sarà formalizzata solo alcuni giorni dopo il cda, il 7 agosto. Il manager è stato scelto in virtù della “significativa conoscenza della situazione di Eurovita” maturata come commissario.

Dai soci 400 mila euro per le prime spese

Stabiliti anche i primi versamenti da parte dei soci per far fronte alle spese immediate della società. Si tratta di 400 mila euro, 80 mila per ciascun socio. I prossimi versamenti verranno stabiliti sulla base delle necessità evidenziate dal direttore generale e contabilizzati come versamenti in conto futuro aumento di capitale.