Ex Ilva: la fornitura di gas sta per finire, Bernabè pronto alle dimissioni

Ex Ilva, Bernabè pronto alle dimissioni

Franco Bernabè è pronto a dimettersi dalla presidenza di Acciaierie d’Italia, la società che gestisce gli impianti dell’ex Ilva. I cui problemi finanziari mettono a rischio la prosecuzione dell’attività. Mentre prosegue lo scontro tra il socio pubblico e quello privato, ArcelorMittal. “Ho messo il mio mandato a disposizione del governo in modo da lasciare la più totale libertà per intervenire nelle forme e nei modi riterrà più opportuni”. Lo ha detto Bernabè durante un’audizione in Commissione Attività produttive della Camera. “C’è il rischio imminente di un’interruzione della fornitura di gas ad Acciaierie d’Italia”, ha aggiunto Bernabè durante l’audizione. Lo scorso 30 settembre è scaduta la delibera dell’Arera che concedeva l’ennesima proroga per la fornitura “di default” allo stabilimento. Al momento non risultano altri provvedimenti.

Cento milioni per la fornitura di gas

Per ripristinare la fornitura di gas, ha spiegato il manager, “serve un downpayment (caparra, ndr) di circa 100 milioni al fornitore. Questo pagamento la società non è in grado di farlo“. Bernabè ha aggiunto che “il servizio di fornitura del gas in regime di default di cui Acciaerie beneficia in questo periodo è destinato a concludersi a brevissimo. Sarà sostituito da una fornitura commerciale che la situazione finanziaria dell’azienda rende estremamente difficile“.

Secondo il manager, “il fattore tempo è il nemico più temibile. I ritardi accumulati rendono molto incerto il futuro del sito. Spetta agli azionisti, pubblico e privato, intervenire tempestivamente per garantire le risorse necessarie al rilancio”.

Niente soldi dal sistema bancario

“Il quadro di sostegno e attenzione socio-pubblico per rendere realizzabile il piano di decarbonizzazione – ha proseguito Bernabè – ha trovato un ostacolo nella difficoltà di Acciaierie ad accedere a forme di finanziamento di mercato. Avendo l’accordo tra gli azionisti una durata limitata la società ha una scadenza e il sistema bancario non affida ad Acciaierie d’Italia. Parliamo di una società che ha oltre 3 miliardi di fatturato con un fabbisogno di circolante minimo pari a circa 2 miliardi“.

Senza credito si spegne

“Questa è una società che lavora senza finanziamento bancario con la cassa che viene generata nel ciclo di produzione. Se una società – ha proseguito – gestisce la produzione e il finanziamento del circolante con il giro di cassa autonomo, tale giro ogni volta perde un pezzo: la cassa va agli investimenti, ad altri fabbisogni, e non può essere utilizzata per comprare materie prime. Ogni giro di produzione riduce la produzione. Senza accesso al credito bancario la società si spegne per consunzione“.