Farmaceutica, Bain Capital Private Equity rileva il 100% di Fis

Bain Capital Private Equity rileva il 100% di Fis (Fabbrica Italiana Sintetici), attiva nel settore della farmaceutica, con un portafoglio di 25 tra le 200 micromolecole più vendute nel mondo. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l’accordo per la cessione dell’azienda è stato sottoscritto dalla società di private equity con Nine Trees Group (Ntg), la holding della famiglia Ferrari, che ha fondato l’azienda farmaceutica di Montecchio Maggiore (Vicenza) nel 1957.

Fis ha chiuso il 2022 con un fatturato di circa 700 milioni di euro realizzato in 70 paesi, con oltre 300 clienti in tutto il mondo e 3 siti produttivi in Italia, in cui operano più di 2mila dipendenti, di cui 250 impegnati in attività di ricerca e sviluppo.

Ntg è stata assistita da Houlihan Lokey e Zulli Tabanelli & Associati, Ortu Orsingher Avvocati Associati e PwC. Bain Capital invece si è rivolta a Mediobanca, Nomura, Latham & Watkins, Advancy, Bain & Company, PwC, Pirola Pennuto Zei & Associati e InterPharmaLink.