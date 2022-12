Fastweb, lancia la app FastHealth: servizi di telemedicina e disintossicazione digitale

I nuovi servizi di Fastweb

Fastweb amplia i servizi offerti agli utenti delle telefonia fissa: in collaborazione con SaluberMD lancia FastHealth. Si tratta di un servizio di telemedicina via app che consente di mettersi in contatto con medici generalisti in caso di bisogno 24 ore al giorno e di prenotare televisite con medici specialisti che potranno prescrivere terapie farmacologiche o approfondimenti diagnostici, oltre che usufruire di sconti, fino al 50%, per le prestazioni mediche in presenza presso strutture sanitarie convenzionate.

La app FastHealth offre tra l’altro anche supporto per la cosiddetta “disintossicazione digitale” (digital Detox), dedicata a chi sta troppe ore in rete oltre a coprire altri ambiti specialistici tradizionali: riabilitazione, cardiologia, pediatria, nutrizione. Il servizio è pensato soprattutto per i pazienti che necessitano di supporto medico da casa e in mobilità, come viaggiatori, genitori con figli piccoli, anziani, persone fragili o con malattie croniche e pazienti post-ospedalizzati. Il paziente dispone di una cartella medica personale completamente digitalizzata, dove lo specialista potrà prendere visione della sua storia clinica. La cartella personale, inoltre, consente di archiviare e di condividere dati clinici con il massimo grado di affidabilità, garantendo la continuità del servizio, con la totale sicurezza e protezione della privacy.

Più di 600 professionisti qualificati

SaluberMD mette a disposizione oltre 600 professionisti qualificati e formati con il metodo Screen Side Manner, che insegna al personale come gestire il rapporto medico-paziente nelle visite da remoto e ottimizzarne l’efficacia. Inoltre, per aiutare i medici ad aumentare le loro competenze digitali e a rendere ancora più efficaci le visite da remoto, sono stati implementati anche corsi specifici a disposizione anche tramite la Fastweb Digital Academy.