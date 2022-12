Fincantieri, il 15 dicembre arriva il piano industriale con un debito vicino ai 2 miliardi

Il 15 dicembre arriva il piano industriale

I nodi di Fincantieri arrivano al pettine dell’ad Pierroberto Folgiero che il 15 dicembre presenterà il piano industriale al 2027 del big della cantieristica italiana al numero uno di Cdp Dario Scannapieco. Secondo quanto risulta al sito Sassate.it, Folgiero ha in mente di dichiarare un debito molto consistente (qualcuno parla di 2 miliardi, altri meno) per lasciare dischiusa la porta a un’eventuale richiesta a Cdp di aumento di capitale, un po’ come è avvenuto per Saipem. Ad appesantire i conti di Fincantieri sarebbe la controllata Vard e, dopo il rallentamento delle consegne dovuto alla pandemia da Covid, il boom del costo delle materie prime e dell’energia.

Ora la palla passa a Cdp e al governo

Come scrive Sassate.it, il debito “di Fincantieri, nel ventennio di gestione di Bono, è sempre stato contenuto e sostenibile, ma soprattutto sempre volto a rafforzare gli investimenti o a fare nuove acquisizioni. Non è mai stato fine a se stesso o dovuto a scelte strategiche errate o quantomeno discutibili. A differenza dell’attuale ad, Bono non amava la finanza; per lui l’economia reale era industria (in cui ci si sporca le mani) e responsabilità sociale. A lui non interessavano i dividendi per gli azionisti e gli investitori, ma i posti di lavoro e il futuro delle migliaia di Pmi che vivono e producono ricchezza grazie a Fincantieri”. Ora la palla passa a Scannapieco, ma anche al ministro Giancarlo Giorgetti e al direttore genarle del Mef Alessandro Rivera che dovranno dare via libera a un “piano industriale in crescita” da qui al 2027 o rimandarlo al mittente.