Forward College, l'ateneo itinerante tra Lisbona, Parigi e Berlino

Forward College, il corso universitario itinerante

Si chiama Forward College l’università europea nata nel 2021 in Portogallo. Il fondatore, Boris Walbum, si è posto l’obiettivo di proporre un nuovo metodo di formazione volto a preparare i giovani ad approcciarsi con successo alla vita professionale, valorizzando le competenze e le attitudini del singolo studente.

Forward College è infatti focalizzato allo sviluppo della human intelligence, in tutte le sue forme: competenze cognitive, sociali, emozionali, e pratiche. Per questo motivo il percorso triennale si svolge in tre città diverse. Si parte da Lisbona per poi spostarsi a Parigi e a Berlino. Un giovane su due (55%) infatti teme lo skill mismatch, ovvero il disallineamento tra formazione universitaria, titoli di studio e competenze richieste dal mercato del lavoro.

Per questo motivo Forward College propone un innovativo metodo di formazione che si basa sui principi dell’active learning. Invece di impartire semplicemente delle conoscenze accademiche, i tutor forniscono agli studenti gli strumenti, le competenze e le strategie che permetteranno loro di diventare degli studenti attivi, acquisendo una comprensione molto più profonda e operativa dei problemi che saranno chiamati a risolvere.

Il mondo cambia, l’istruzione è ferma

“Ci troviamo di fronte a un paradosso – ha spiegato Boris Walbum – tutto intorno a noi sta cambiando. Eppure, l’istruzione, che dovrebbe prepararci al futuro, sembra impermeabile a questi cambiamenti. Se si scattasse una foto di una università 50 anni fa si vedrebbe la stessa cosa: un professore che fa lezione agli studenti seduti di fronte a lui in un’aula magna. Ci è sembrato che fosse giunto il momento di reinventare un’istruzione, e più specificamente un’università, che prepari veramente gli studenti al mondo in cui vivranno e che contribuiranno a plasmare”.

E questo è anche il motivo della scelta di spostare il corso di studio in tre città diverse tra il primo e il terzo anno.

Gli insegnanti sono qualificati e provengono dalle più grandi università europee. L’ambizione è di sviluppare l’intelligenza sociale per fare rete, collaborare al meglio e coltivare relazioni di fiducia.

Tutor incluso nelle tasse scolastiche

“ In questo modo – aggiunge Walbum – gli insegnanti aiutano i nostri studenti a collaborare e a organizzarsi meglio, a superare le difficoltà e lo stress, a realizzare progetti tecnologici o di impatto sociale. Inoltre Forward College è una delle poche università in Europa – insieme ad Oxford e Cambridge – a offrire un tutoraggio settimanale. Questo è il cuore della nostra pedagogia ed è ovviamente incluso nelle tasse scolastiche. Le lauree triennali sono rilasciate dall’Università di Londra sotto la direzione accademica del LSE o del King’s College. L’insegnamento però è svolto dai nostri docenti nei nostri campus. L’Università di Londra si limita a organizzare gli esami alla fine di ogni anno nelle nostre sedi”.

Quanto ai costi le tasse universitarie per i corsi di laurea triennale ammontano a 14.500 euro all’anno. I corsi di laurea triennale che includono anche attività di leadership costano 16.500 euro. Infine, la doppia laurea costa 19mila euro all’anno. Il Forward College offre corsi di laurea in Economia, Scienze dei dati, Business, Scienze Politiche, Relazioni internazionali e Psicologia.