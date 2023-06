Gas e inflazione scendono più del previsto ma la Lagarde non fermerà i tassi

Gas e inflazione in caduta libera in Europa. Ma Christine Lagarde non se ne cura e annuncia che la stretta creditizia non si fermerà. Eppure gli indicatori sono tutti in discesa. Il metano perde oltre il 13,5% a 23,2 euro. La caduta fa precipitare l’inflazione nell’Eurozona: a maggio è scesa al 6,1% rispetto al 7% di aprile e al di sotto delle aspettative del mercato del 6,3%. Mai così in basso da febbraio 2022, ultimo mese considerabile pre-guerra in Ucraina. Si riduce anche lo spread toccando un minimo a 174 punti.

Il mercato prende atto che l’Italia è diventata la locomotiva d’Europa mentre la Germania è in recessione. Il Pil del primo trimestre nel nostro Paese è salito dello 0,6% su base congiunturale e dell’1,9% rispetto ad un anno fa. Gli indicatori a Berlino sono tutti in negativo -0,3% nel trimestre e meno 0,2% sull’anno. La caduta dell’attività economica è confermata dall’andamento dell’ inflazione core. che esclude energia, cibo, alcol e tabacco, Sotto questo profilo la Germania (come Spagna e Francia) mostra i primi segnali di deflazione visto che i prezzi sono scesi dello 0,1% a maggio rispetto ad aprile. L’Italia, invece non si è ancora fermata: +0,3%. Nel complesso l’inflazione core nell’Eurozona è diminuita più del previsto, raggiungendo il 5,3%.

C’è da chiedersi se Lagarde abbia visto questi numeri, prima di parlare al Deutscher Sparkassentag 2023 di Hannover. “Oggi l’inflazione è troppo alta ed è destinata a rimanere tale per troppo tempo. Siamo determinati a riportarla al nostro obiettivo a medio termine del 2% in modo tempestivo. Questo è il motivo per cui abbiamo aumentato i tassi al nostro ritmo più veloce di sempre e abbiamo chiarito che abbiamo ancora terreno da percorrere”. Fa il paragone con un aeroplano al decollo. All’inizio deve accelerare rapidamente.

Ma man mano che si avvicina alla quota di volo può ridurre la corsa fino a stabilizzarsi sulla velocità di crociera. “L’aereo deve salire abbastanza in alto per raggiungere la sua destinazione, ma non così in alto da superarla”, spiega. Quindi è possibile aspettarsi un allentamento della stretta creditizia? Non proprio… “Non vi sono prove evidenti che l’inflazione sottostante abbia raggiunto il picco”, ha sottolineato l’ex numero uno del Fmi. “Per essere sicuri di aver impostato la giusta politica monetaria, vogliamo vedere l’inflazione tornare al 2% nelle nostre proiezioni in modo tempestivo”. Il traguardo sarà raggiunto “nella seconda metà del 2025”. Per cui avanti con la stretta.