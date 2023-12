Germania, fiducia dei consumatori migliore delle attese

Attesa in miglioramento la fiducia dei consumatori tedeschi nel mese di gennaio. L’indice Gfk, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -25,1 punti, rispetto al -27,6 di dicembre (dato rivisto da un preliminare di -27). La lettura è migliore delle attese degli analisti, che erano per un livello del sentiment a -27 punti.

Aspettative in crescita

Migliorano le aspettative sulla situazione economica, con l’indicatore che sale di 1,9 punto a quota -0,4 punti. Sale anche l’indicatore sulla propensione all’acquisto, che si porta a -8,8 punti. Quello sulle aspettative dei redditi sale di 9,8 punti e si posiziona a -6,9 punti. Questi dati mostrano che la fiducia dei consumatori sta nuovamente migliorando dopo un recente periodo di stagnazione. Un sentiment dei consumatori leggermente più alto è stato misurato l’ultima volta nell’agosto di quest’anno, a -24,6 punti.

“Resta da vedere se l’attuale aumento rappresenterà l’inizio di una ripresa duratura della fiducia dei consumatori”, spiega l’esperto Rolf Bürkl. “I consumatori nutrono ancora grandi preoccupazioni. Le crisi geopolitiche e le guerre, il forte aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e le discussioni sul bilancio nazionale per il 2024 continuano a causare incertezza. Di conseguenza, il livello della fiducia dei consumatori è attualmente ancora molto basso”.