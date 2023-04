Germania, GFK: fiducia consumatori in miglioramento

Germania, GFK: fiducia consumatori acquista slancio

La fiducia dei consumatori tedeschi migliora sensibilmente ad aprile. Sia le aspettative economiche che quelle reddituali hanno recuperato in modo significativo, mentre la propensione all’acquisto ha registrato un moderato aumento.

Secondo al sondaggio condotto questo mese, l’indice GFK, evidenzia per aprile un valore di -25,7 punti, rispetto al -29,3 di aprile (dato rivisto da un preliminare di -29,5). La lettura è migliore delle attese degli analisti, che erano per una risalita del sentiment fino a -27,9 punti.

Migliorano anche le aspettative sulla situazione economica

L’indicatore guadagna 13,6 punti e si porta a quota -10,7, raggiungendo il livello più alto da febbraio 2022. Aumenta, per il terzo mese consecutivo, l’indicatore sulla propensione all’acquisto che sale di 3,9 punti e si attesta a -13,1. Quello sulle aspettative dei redditi è salito di 10,6 punti a quota +14,3.

“Dopo un aumento piuttosto contenuto nel mese precedente, il sentiment dei consumatori sta mostrando chiari segnali di ripresa questo mese” – spiega Rolf Bürkl, esperto di consumatori GfK -. “Tuttavia, il valore rimane ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia di circa tre anni fa. Un’altra nota positiva, le aspettative di reddito sono aumentate per la settima volta consecutiva, tornando per la prima volta al livello precedente l’inizio della guerra in Ucraina”.

(Teleborsa)