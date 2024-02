Germania, Pil confermato in calo nel quarto trimestre

Peggiora ancora l’economia della Germania nel quarto trimestre del 2023, con dati in linea rispetto alla prima lettura. Lo comunica la lettura definitiva diffusa dall’Ufficio statistico federale tedesco: il PIL del 4° trimestre evidenzia una flessione dello 0,3% su base trimestrale. Nel trimestre precedente si era registrata una diminuzione dello 0,1%. Debole anche il dato su base tendenziale, che evidenzia una discesa dello 0,2% contro il -0,2% della prima lettura e degli analisti, inferiore al -0,4% rilevato in precedenza.

“L’economia tedesca ha chiuso il 2023 in territorio negativo. Nell’ultimo trimestre il calo degli investimenti ha frenato l’attività economica, mentre i consumi sono leggermente aumentati”, spiega Ruth Brand, presidente dell’Ufficio federale di statistica. Nei primi tre trimestri, il PIL ha sostanzialmente ristagnato in un contesto economico globale ancora difficile. Per l’intero anno 2023, i calcoli più recenti hanno confermato un calo della performance economica su base annua dello 0,3% (aggiustato per il calendario: -0,1%). (Teleborsa)