Germania, prezzi all'ingrosso in calo a luglio

Ancora in calo i prezzi all’ingrosso in Germania, che registrano a luglio un decremento dello 0,2% su base mensile, in linea con la variazione registrata nel mese di luglio. Lo annuncia l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis). Gli analisti si aspettavano invece un decremento dell’1,4%.

I prezzi all’ingrosso su base annuale sono diminuiti del 2,8% contro il -2,9% del mese precedente. Le stime di consensus erano per una decrescita meno accentuata e pari a -2,6%.

Teleborsa