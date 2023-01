Gianfranco Dote è il nuovo ceo di Save Your Home

Cambio ai vertici di Save your home

Gianfranco Dote è il nuovo amministratore della prima società benefit in Italia che opera nel mercato dei mutui ipotecari deteriorati, aiutando i debitori a non perdere la loro casa all’asta, le banche a recuperare le posizioni di credito in sofferenza e il mercato ad investire in modo etico oltre che remunerativo.

Quarantanovenne, con una solida esperienza manageriale e professionale in importanti aziende italiane e internazionali del settore immobiliare e dei servizi finanziari e tecnologici come Agos, Gabetti, The Art Finance, Helyos e Scrypta, Dote si è dedicato negli ultimi quindici anni a startup e progetti tecnologici innovativi, anche in veste di socio co-fondatore, con un particolare focus su iniziative fintech e proptech.

Il team ha un approccio estremamente innovativo nel mondo delle cartolarizzazioni

La nomina di Dote risponde all’esigenza di perseguire il positivo impatto sociale di Save Your Home, coniugando il crescente interesse per gli investimenti ESG con un’organizzazione operativa digitale, un elevato contenuto tecnologico e un approccio fortemente innovativo nel mondo delle cartolarizzazioni dei crediti immobiliari, in un fase storica in cui i temi dei crediti deteriorati e delle aste immobiliari sono entrati di prepotenza nella dialettica quotidiana e acquisiscono una sempre maggiore importanza sia per i debitori, sia per le banche, sia per l’economia del Paese.

Save Your Home è un’iniziativa ad altissimo impatto sociale nella quale intendo apportare il necessario contributo strategico ed operativo. La mia intenzione è rendere la società una digital company ad alto contenuto innovativo e tecnologico, grazie alla mia esperienza nel campo della tecnologia applicata agli investimenti immobiliari e ai servizi finanziari di supporto, oltre al mio background nel mondo degli intermediari finanziari supervisionati e del real estate più in generale – ha commentato Dote -. Siamo la prima società in Italia che opera nel mondo delle cartolarizzazioni a valenza sociale, offrendo agli investitori ESG e alle istituzioni finanziarie un nuovo, valido interlocutore di riferimento, con l’ambizione di contribuire positivamente al sistema paese interpretando in modo socialmente responsabile l’approccio agli NPL immobiliari”.