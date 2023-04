Giorgetti è ottimista: "Crescita del Pil superiore alle previsioni"

Il ministro Giorgetti sul Pil

Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, al workshop su economia e finanza promosso da Ambrosetti, ha detto di prevedere una crescita del Pil nel 2023 superiore allo 0,6% previsto. “Per il proseguo dell’anno – ha spiegato – prevediamo un ritmo moderato di crescita grazie anche alla riduzione gas e elettricità e all’aumento dell’occupazione di 100 mila unità. Abbiamo continuato a sostenere famiglie e imprese: la recessione non può essere prezzo per domare inflazione”.

Le sfide da affrontare sono molteplici. “L’importante – dice Giorgetti- è garantire la stabilità finanziaria del sistema paese. Il Pnrr è una priorità del governo ma bisogna ricordare che, rispetto alle impostazioni inziali, c’è stato lo scoppio di una guerra in Europa che ha portato a un aumento delle materie prime. Tra le cause di difficoltà anche la pubblica amministrazione che non riesce a supportare tutte le richieste che arrivano dai progetti del Pnrr. Comunque stiamo lavorando per non far andare i bandi deserti come già accaduto e sulle garanzie da dare alle imprese che sono già coinvolte”.

Tra le priorità anche favorire il coinvolgimento dei capitali privati. “ Siamo in una fase complessa: i rischi sono molti ma anche le opportunità – ha sottolineato -. Inoltre bisogna ricordare che per quanto riguarda il patto di stabilità le regole di bilancio sono sospese fino alla fine del 2023. A quel punto dovremo reintrodurle e non sarà semplice visto il clima di rilassamento generale di questi anni. Ma avere i conti pubblici in ordine è una priorità assoluta per mantenere la fiducia dei mercati e contenere i costi di finanziamento”. Per la prima volta Giorgetti, pur sottolineando i 117 miliardi di impatto generato dai bonus edilizi non ha negato che questi ultimi, superbonus compreso, abbiano contribuito alla ripresa economica e quindi è importante garantire il sostegno all’edilizia.

Gentiloni ottimista sul Pnrr

Riuscirà l’Italia a portare a casa i soldi del Pnrr, le ingenti risorse stanziate dalla Ue per favorire gli investimenti nei paesi membri dopo la pandemia? Il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni, anche lui presente al forum dell’economia, è ottimista. “Devono arrivare le proposte di emendamento da parte Italia – ha detto – stiamo verificando la tranche richiesta a dicembre. Sono ottimista perché vedo grande buona volontà da parte del governo”. Gentiloni non nasconde l’importanza della buona riuscita del Pnrr. “Gli investimenti pubblici – ha detto- sono l’unico antidoto al rischio di stagnazione dopo le recenti crisi. Per questo il Pnrr è molto importante”.