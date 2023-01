Goldman Sachs taglia del 29% lo stipendio del ceo Solomon

Goldman Sachs Group ha ridotto la retribuzione del ceo David Solomon del 29% a 25 milioni di dollari per il 2022. Lo ha comunicato la banca in un filing. La retribuzione di Solomon comprende uno stipendio base di 2 milioni di dollari, un bonus in contanti di 6,9 milioni di dollari e 16,1 milioni di dollari in azioni vincolate. Per il 2021 il manager ha ricevuto un compenso di 35 milioni di dollari.

Il comitato per le remunerazioni della banca ha citato il “difficile contesto operativo” come fattore per decidere la retribuzione di Solomon, si legge nel filing. Il comitato ha anche sottolineato la sua “forte performance individuale e la sua efficace leadership”.

Il taglio è stato il più consistente finora tra i ceo delle maggiori banche statunitensi, che hanno sofferto di una carenza di operazioni di M&A dopo un 2021 molto forte. Il compenso del ceo di Morgan Stanley James Gorman è stato ridotto del 10% a 31,5 milioni di dollari per il 2022. A JPMorgan Chase & Co, la retribuzione di Jamie Dimon è rimasta invariata a 34,5 milioni di dollari per il 2022.