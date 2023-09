Gran Bretagna, la svolta di Sunak: regole più morbide per il Net Zero

Gran Bretagna, la svolta di Sunak sul Net Zero

Il premier inglese Rishi Sunak sta considerando di ammorbidire alcune delle previsioni della politica di transizione verde della Gran Bretagna. Lo ha detto lo stesso Sunak, aggiungendo che fornirà maggiori dettagli in un intervento pubblico nei prossimi giorni. Tra queste, riporta la Bbc, dovrebbe esserci il rinvio dello stop alla vendita di nuove auto diesel e a benzina e dell’eliminazione degli scaldabagno a gas domestici.

Mantenimento degli impegni

Sunak ha spiegato che il governo ha intenzione di mantenere l’impegno di essere Net zero entro il 2050, ovvero di non immettere nell’atmosfera più Co2 di quanto ne venga assorbito. Ma di volerlo fare in maniera “più proporzionata“. Il premier britannico ha aggiunto che “per troppi anni i politici al governo di ogni colore non sono stati onesti riguardo ai costi” della transizione verde. Ma un maggiore realismo “non significa che perderemo le nostre ambizioni o abbandoneremo i nostri impegni. Al contrario. Sono orgoglioso che la Gran Bretagna è in prima fila” nella lotta la cambiamento climatico. Ribadendo l’impegno per il rispetto degli accordi internazionali sul clima sottoscritti da Londra.

Svolta rispetto alle politiche dei Conservatori

Il discorso di Sunak è atteso entro la fine della settimana. Il piano del premier, per come si sta delineando, rappresenta una svolta nelle politiche per il Net zero seguite finora dai Conservatori. E una decisa differenziazione dalla linea dei Laburisti.

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla Bbc, nel suo discorso Sunak rivendicherà il ruolo di leader a livello globale della Gran Bretagna per raggiungere il Net zero. Ma sottolineerà come il paese abbia fatto fin troppo e che altri paesi debbano aumentare i loro sforzi.

Blocco delle auto diesel e benzina spostato al 2035

Il discorso deve ancora essere messo a punto, ma sempre secondo la Bbc sono almeno sette i cambiamenti strutturali previsti rispetto allo scenario attuale. Il principale riguarda le auto, con lo stop alla vendita di nuove auto diesel e a benzina spostato dal 2030 al 2035. Un altra norma l’eliminazione degli scaldabagno a gas, prevista adesso entro il 2035. Nelle nuove norme, resta la data del 2035 ma l’obiettivo è di eliminarne almeno l’80%. Infine, il governo si impegna a non prevedere nuove norme di efficientamento energetico per abitazioni. In parallelo, potrebbero però essere introdotte delle sanzioni per il mancato adeguamento a determinati livelli di efficientamento energetico da parte dei proprietari.