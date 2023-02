Anche Grana Padano tra gli sponsor dei Giochi Milano-Cortina 2026

Ci sarà anche Grana Padano tra gli sponsor dei Giochi Olimpici 2026 organizzati in Italia. La Fondazione Milano Cortina e il Consorzio Grana Padano hanno annunciato la sottoscrizione di una partnership in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Il Consorzio vuole così consolidare lo stretto legame con il territorio, abbracciando i principi fondamentali della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, che ispirano anche i Giochi Olimpici invernali. Grana Padano si aggiunge ad Eni, Esselunga, Herbalife e Ranstad che già hanno sottoscritto accordi per la sponsorizzazione dei giochi che vede la Fondazione alla ricerca di circa 500 milioni di euro.

Grana Padano rappresenta la più importante filiera agroalimentare del settore e la sua funzione istituzionale è quella di tutelare e promuovere i luoghi, la tradizione e la cultura di un’eccellenza agroalimentare a denominazione di origine protetta che ha abbracciato i valori italiani. Nel 2022 sono state prodotte più di 5 milioni e 200 mila forme che rendono Grana Padano DOP simbolo della qualità e dell’eccellenza Made in Italy.