Hollywood in sciopero, lo streaming di Netflix e Disney paga poco

La gig economy paga poco anche gli sceneggiatori. Così 11mila autori cinematografici e televisivi sono scesi in sciopero. Il sindacato degli autori, Writers Guild of America (WGA), ha deciso lo sciopero il primo in 15 anni per non aver raggiunto un accordo per una retribuzione più alta da studi come Walt Disney e Netflix. Lo sciopero colpisce gli studi di Hollywood in un momento difficile. Le società sono state messe sotto pressione da Wall Street al fine di rendere sempre più redditizi i loro servizi di streaming dopo aver investito miliardi di dollari nella programmazione per attirare abbonati.

Inoltre, l’ascesa dello streaming, ha portato a un calo delle entrate pubblicitarie televisive e dunque anche gli autori televisivi hanno visto ridotti i loro compensi. L’ultimo sciopero degli autori è durato 100 giorni ed è costato all’economia della California circa 2,1 miliardi di dollari poiché le produzioni sono state interrotte. Solo l’Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi, che rappresenta gli studi, ha dichiarato di aver proposto “generosi aumenti di compensazione”. Ma il sindacato vuole di più: chiede infatti che gli autori siano messi sotto contratto per periodi di tempo lunghi, anche se magari le serie sono state annullate

Per i telespettatori, il primo impatto dello sciopero si vedrà nei talk show notturni come il “Jimmy Kimmel Live”, che conta su squadre di scrittori per scrivere battute di attualità per i programmi registrati il giorno in cui vengono trasmessi. Questi spettacoli saranno obbligati a trasmettere le repliche. Il conduttore di “The Late Show” Stephen Colbert, in un episodio registrato poche ore prima che lo sciopero fosse indetto, ha mostrato sullo schermo le immagini del suo staff di sceneggiatori in un gesto di sostegno. Lo streaming, inoltre, ha reso difficile per molti guadagnarsi da vivere in città costose come New York e Los Angeles.

La metà degli scrittori di serie TV ora lavora a livelli salariali minimi, rispetto a un terzo nella stagione 2013-14, secondo le statistiche WGA. La retribuzione media per gli sceneggiatori al livello più alto di scrittore/produttore è diminuita del 4% nell’ultimo decennio. Inoltre, il sindacato vuole misure di salvaguardia per impedire agli studi di utilizzare l’intelligenza artificiale per generare nuove sceneggiature dal lavoro precedente degli scrittori. Gli scrittori vogliono anche assicurarsi che non gli venga chiesto di riscrivere le bozze delle sceneggiature create dall’intelligenza artificiale.

Se l’interruzione del lavoro si protrae, le reti riempiranno sempre più i loro palinsesti di programmi senza copione, reality show, notiziari e repliche. Potrebbe anche portare a un ritardo della stagione televisiva autunnale. La scrittura per gli spettacoli autunnali infatti inizia normalmente a maggio o giugno.